Солдаты ВСУ начали гибнуть не в боях
В ВСУ отмечена тенденция роста небоевых потерь
Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr
В вооруженных формированиях Украины зафиксирован рост небоевых потерь. В частности умирают от хронических заболеваний и суицидов. Такие случаи начались с четвертого квартала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Традиционно в процентном отношении лидируют суициды. На втором месте — смерть в результате неуставных взаимоотношений. Третье практически поровну разделили между собой неосторожное обращение с оружием (боеприпасами) и смерть от хронических заболеваний», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Военный эксперт отметил, что в условиях массовой мобилизации и формального подхода к работе военно-врачебных комиссий количество внезапных смертей военнослужащих старшего возраста за пределами медицинских учреждений значительно возросло. И это в сравнении с тем же периодом 2024 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует и неоднократно продлевается всеобщая мобилизация. Выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет запрещен на период его действия. Из-за больших потерь в армии призываются люди старшего возраста. Также стремятся привлечь больше женщин для военной службы. В социальных сетях распространяются видеозаписи инцидентов, связанных с так называемой «силовой мобилизацией».
