Солдаты ВСУ начали гибнуть не в боях

В ВСУ отмечена тенденция роста небоевых потерь Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

В вооруженных формированиях Украины зафиксирован рост небоевых потерь. В частности умирают от хронических заболеваний и суицидов. Такие случаи начались с четвертого квартала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Традиционно в процентном отношении лидируют суициды. На втором месте — смерть в результате неуставных взаимоотношений. Третье практически поровну разделили между собой неосторожное обращение с оружием (боеприпасами) и смерть от хронических заболеваний», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.

Военный эксперт отметил, что в условиях массовой мобилизации и формального подхода к работе военно-врачебных комиссий количество внезапных смертей военнослужащих старшего возраста за пределами медицинских учреждений значительно возросло. И это в сравнении с тем же периодом 2024 года.

