Власти ХМАО достроят школы в Сургуте, где расторгнуты контракты с подрядчиками
По ряду школ уже принято решение о разработке проектной документации
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти ХМАО достроят школы в микрорайонах 5 и 20А Сургута, по которым были расторгнуты концессионные соглашения с подрядчиками. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Сегодня мы, приняв решение о расторжении концессионных соглашений, что по 5-му, что по 20-му микрорайонам, будем достраивать школы прямыми инвестициями. То есть непосредственно будем заказчиком выступать мы, окружной УКС. В Сургуте большой запрос на школы, и мы его будем реализовывать», — пояснил Кухарук.
Также в Сургуте решается вопрос о возведении поликлиники на тысячу мест. Уже есть потенциальная площадка для строительства — это здание недостроенного центра судебно-медицинских экспертиз
Материал из сюжета:Большая пресс-конференция губернатора ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!