Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти ХМАО достроят школы в Сургуте, где расторгнуты контракты с подрядчиками

21 ноября 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По ряду школ уже принято решение о разработке проектной документации

По ряду школ уже принято решение о разработке проектной документации

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО достроят школы в микрорайонах 5 и 20А Сургута, по которым были расторгнуты концессионные соглашения с подрядчиками. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Сегодня мы, приняв решение о расторжении концессионных соглашений, что по 5-му, что по 20-му микрорайонам, будем достраивать школы прямыми инвестициями. То есть непосредственно будем заказчиком выступать мы, окружной УКС. В Сургуте большой запрос на школы, и мы его будем реализовывать», — пояснил Кухарук.

Также в Сургуте решается вопрос о возведении поликлиники на тысячу мест. Уже есть потенциальная площадка для строительства — это здание недостроенного центра судебно-медицинских экспертиз

Материал из сюжета:

Большая пресс-конференция губернатора ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал