В работе соцсети X произошел сбой

Пользователи отмечают недоступность сайта и работу приложения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пользователи ряда стран столкнулись с неполадками в работе соцсети X. Об этом следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.

«Сегодня не открывается сайт. Он просто загружается и загружается, и ничего не происходит», — сказано в обращении пользоваетеля, оставившего сообщение на портале Downdetector.

Исходя из представленных данных, среди пользователей, которые сообщили о проблемах, 66% столкнулись со сбоями в работе приложения. 33% — с неполадками на сайте, а 2% — с трудностями при подключении к серверам. Информация актуальна на момент публикации.

