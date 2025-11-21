В работе соцсети X произошел сбой
Пользователи отмечают недоступность сайта и работу приложения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пользователи ряда стран столкнулись с неполадками в работе соцсети X. Об этом следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
«Сегодня не открывается сайт. Он просто загружается и загружается, и ничего не происходит», — сказано в обращении пользоваетеля, оставившего сообщение на портале Downdetector.
Исходя из представленных данных, среди пользователей, которые сообщили о проблемах, 66% столкнулись со сбоями в работе приложения. 33% — с неполадками на сайте, а 2% — с трудностями при подключении к серверам. Информация актуальна на момент публикации.
Согласно данным сервиса Downdetector, больше 14 тысяч пользователей в Соединенных Штатах Америки сообщили о проблемах в работе сервиса. Кроме того, значительные сбои зарегистрированы в Великобритании, Германии, Испании и Японии. За последний час зарегистрировано свыше 1,3 тысяч жалоб.
