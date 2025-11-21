ВС РФ освободили четыре пункта, Зеленский высказался о мирном плане: главное об СВО за 21 ноября

Российские солдаты освободили еще четыре пункта в зоне СВО после Купянска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные после освобождения Купянска в Харьковской области продолжили продвигаться в зоне СВО. В итоге бойцы РФ взяли под контроль еще четыре населенных пункта — Петропавловку на харьковском направлении, а также Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР.

Министр обороны Андрей Белоусов после освобождения Купянска также лично обратился к военным, поблагодарив их за мужество и самоотверженность. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и прокомментировал мирный план США, заявив, что Киев стоит перед сложным выбором. Главное о спецоперации на Украине за 21 ноября — в материале URA.RU.

Еще больше освобожденных территорий

Бойцы из группировки «Запад» 21 ноября установили контроль еще над четырьмя населенными пунктами в ДНР — Новоселовкой, Ставками, Масляковкой и Ямполем. Кроме того, под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Петропавловка в Харьковской области.

Также оборонное ведомство предоставило данные о потерях ВСУ в зоне действия группировки за неделю. По данным Минобороны, за этот период Украина потеряла свыше 1570 человек, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Минобороны также показали масштабные кадры освобождения Ямполя.

Бойцы из группировки «Восток» с освобождением населенного пункта Радостное Днепропетровской области также взяли под контроль район украинской обороны площадью более 30 квадратных километров. Об этом сообщает Пятый канал.

Наглядная самоотверженность российских солдат

Вечером 20 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Город, расположенный на реке Оскол, имеет стратегическое значение из-за своего статуса крупного железнодорожного узла и промышленного центра. До взятия под контроль города российской стороной, ВСУ использовали его как важный логистический центр.

Изначально Купянск был занят российскими войсками в феврале 2022 года, но оставлен в сентябре того же года. После этого ВСУ превратили город в мощный укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение критическим. Последние месяцы за город шли активные бои и по итогу Купянск был окончательно освобожден.

Уже 21 ноября URA.RU получило уникальное видео от Минобороны РФ, на котором видно, как российские бойцы освобождали город. На кадрах можно было наблюдать за различными районами Купянска после завершения боев.

Заявления Зеленского на фоне обсуждения мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября записал десятиминутное обращение к гражданам страны после ознакомления с мирным планом Дональда Трампа. В обращении глава государства обозначил сложный выбор, стоящий перед Украиной. Зеленский охарактеризовал ситуацию как крайне непростую: стране предстоит решить, принимать ли «сложные 28 пунктов» мирного плана или готовиться к тяжелой зиме, которая может усугубить положение Украины.

ПВО продолжает уничтожать дроны и ракеты ВСУ

За прошедшую неделю российские средства ПВО перехватили большое количество ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и более тысячи беспилотников самолетного типа.

Песков уточнил, что имел в виду Путин, говоря о пленных ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отдельно прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о киевском режиме, которое глава государства сделал после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тогда Путин охарактеризовал действия киевского режима в отношении военнослужащих, оказавшихся в котлах. По словам президента, власти Украины готовы обрекать на смерть своих солдат.