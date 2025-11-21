Логотип РИА URA.RU
Путин назвал план по Украине возможной базой для окончательного мира

21 ноября 2025 в 22:34
Президент Путин сообщил о получении Россией плана США, состоящего из 28 пунктов и касающегося ситуации в Украине. По словам главы государства, данный документ потенциально может стать базой для достижения окончательного мирного урегулирования, однако на текущий момент предметного обсуждения текста плана с российской стороной не ведется.

