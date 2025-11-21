Что носить, а что выбросить: Лисовец назвал тренды зимней обуви 2026

Все, что выглядит элегантно — в моде зимой 2025 Фото: URA.RU

Зима 2025–2026 уже на пороге, а это значит — пора обновлять гардероб и особенно обувь. Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец в интервью URA.RU рассказал, какие сапоги и ботинки будут самыми модными этой зимой, от каких моделей нужно срочно отказаться и как собрать стильный образ даже в −30 градусов.

Главные тренды осени зимой 2025–2026 — сапоги во всех проявлениях

«Самая модная обувь — это, конечно же, сапоги, причем и у мужчин, и у женщин. Мы постепенно уходим от всего спортивного», — сразу говорит Лисовец. По словам эксперта, этой зимой в тренде абсолютно любые элегантные сапоги:

высокие и до колена

узкие и широкие («как ведра»)

остроносые и с квадратным мысом

на каблуке (низком, среднем, высоком) и без него

с широким или узким голенищем — все равно

«Это могут быть и соблазнительные сапоги-шпильки — при правильной подаче. Главное — они выглядят элегантно», — подчеркивает стилист.

Модные цвета обуви зимы 2025–2026

По словам Владислава Лисовца, обувь этой зимой живет отдельной жизнью и может вообще не сочетаться с верхней одеждой.

Самые актуальные оттенки сезона:

бордовый и все бордово-рыжее

рыжий и коньячный

все оттенки коричневого

белые сапоги — «не очень практично, но их в последнее время становится очень много, и они очень симпатично выглядят в образе, очень освежают»

горчичный, оливковый, темно-синий — тоже спокойно можно носить

«Рыжий, бордовый, коричневый — это прям абсолютный тренд, — говорит стилист. — Если вам понравилась модель горчичного цвета — почему бы нет? Можно носить горчичные с темно-синим платьем, с темно-зеленым — это тоже будет красиво».

Топ-7 самых модных моделей зимней обуви 2025–2026

Владислав Лисовец четко обозначил главный тренд зимы 2025–2026: «Все, что выглядит элегантно — в моде. Мы окончательно уходим от спортивного стиля, от домашнего вида и от всего, что делает образ неряшливым. Зима 2025–2026 — это женственность, ухоженность и рафинированность. Главный герой сезона — сапоги и ботинки, которые сразу меняют походку и настроение».

По словам стилиста, именно элегантная обувь сейчас определяет весь образ. Если пара выглядит дорого и аккуратно — она уже в тренде. Все остальное, что ассоциируется со спортом, горными курортами или домашним уютом, безжалостно отправляется в антитренды.

Дальше — семь некоторых моделей — абсолютных хитов этой зимы. Важное примечание: все модели на иллюстрациях представлены в черном цвете — это классика, но самый скучный вариант для этого сезона. Дизайнеры и стилисты единогласно советуют экспериментировать с палитрой. Рассматривайте эти силуэты как основу для смелых цветовых решений.

1. Сапоги-трубы с широким голенищем

«Широкие, такие как ведра — абсолютно все в моде», — говорит Владислав Лисовец. Это высокие сапоги с прямым или слегка расклешенным голенищем, которое свободно сидит на ноге и не облегает икру. Каблук может быть любым — от плоского до 10–12 см. Такие модели идеально выглядят под длинные шубы, пальто оверсайз и даже под узкие джинсы с объемным верхом. Самые популярные оттенки этой зимы — рыжий, бордовый, коньячный и белый.

Их популярность обусловлена ​​универсальностью: они хорошо смотрятся с платьями, юбками, узкими джинсами или брюками с широким кроем Фото: URA.RU

2. Узкие высокие сапоги

По словам стилиста, узкие облегающие сапоги — это вечная классика, которая снова вышла на первый план. «Обувь очень серьезно сказывается в образе — она сразу меняет настроение, меняет походку, меняет подачу», — подчеркивает Лисовец. Такие сапоги визуально вытягивают ноги и делают любой образ женственным. Лучше всего они смотрятся с платьями и юбками миди, заправленными брюками или плотными колготками.

Узкие высокие сапоги опять популярны , особенно такие модели, как сапоги-чулки и ботфорты, которые плотно облегают ногу Фото: URA.RU

3. Сапоги и ботинки с квадратным носом

Лисовец подтверждает: квадратный нос остается в тренде и зимой 2025–2026. Эта деталь добавляет современности и особенно хорошо работает с широкими брюками, прямыми пальто и костюмами. Квадратный мыс встречается как в высоких сапогах, так и в ботинках до щиколотки.

Сапоги с квадратным носом сейчас в моде, и они одни из самых популярных трендов последних сезонов Фото: URA.RU

4. Челси

«Челси тоже актуальны. Вся обувь, которая делает образ элегантным, — в игре», — считает стилист. Классические челси на резинках и толстой, но не громоздкой подошве — универсальная база, которая легко впишется и в деловой, и в повседневный гардероб.

Ботинки-челси остаются в моде как универсальная и практичная обувь, которая сочетается с широким спектром образов — от моды до повседневных Фото: URA.RU

5. Жокейские сапоги

«Жокейские тоже выглядят элегантно. В любом случае это не выглядит как спортивная обувь», — отмечает Лисовец. Модели с двумя пряжками (чаще всего коричневые и рыжие) идеально дополняют твидовые пальто, шубы и образы в стиле «английская аристократия».

Жокейские сапоги снова в моде и они одни из трендов сезона 2025 Фото: URA.RU

6. Батильоны и полуботинки с широким голенищем

«Ботинки полубот, такие батильоны с широким голенищем, — тоже в моде, — отмечает Владислав Лисовец. — Эти модели доходят чуть выше щиколотки или до середины икры, имеют свободное голенище, поэтому их легко надевать и снимать. Они комфортны для городской носки и прекрасно сочетаются с джинсами, юбками и платьями».

Особенно актуальны модели с квадратным носом, блочным или каблуком-каблуком , а также ботильоны-«чулки» Фото: URA.RU

7. Грубые ботинки

«Единственное, что из прошлого остаются — это грубые ботинки, но они по климату нам очень подходят. В них удобно по снегу», — признает Лисовец. Главное условие: весь остальной образ должен оставаться женственным и ухоженным. Под шубу или элегантное пальто — можно, под пуховик и спортивные штаны — уже нет.

Грубые сапоги отличаются универсальностью и отлично сочетаются как с классическими, так и с кэжуал-образами, особенно с контрастными комплектами Фото: URA.RU

Как выбрать зимние сапоги в 2025–2026: простые советы

Владислав Лисовец дал четкие рекомендации по выбору обуви — вот что он советует каждой, кто обновляет зимний гардероб.

1. Берите то, чего у вас никогда не было. «Выбирайте то, чего давно не было в вашем гардеробе, — говорит стилист. — Хорошая элегантная обувь создает настроение и сразу производит впечатление. Если вы всю жизнь ходили в черных ботинках или в спортивных — сейчас самое время взять яркие высокие сапоги».

2. Обязательно две пары — и точка. «Нужно собрать хотя бы две пары: удобную и элегантную. Не пытайтесь обойтись одной обувью на всю зиму», — объясняет Лисовец.

Удобная пара — на низком ходу или с маленьким устойчивым каблуком — для снега, магазинов, работы, когда бегаешь весь день.

— на низком ходу или с маленьким устойчивым каблуком — для снега, магазинов, работы, когда бегаешь весь день. Красивая пара — на каблуке (среднем или высоком) — для настроения, свиданий, выходов в свет и просто чтобы чувствовать себя женщиной.

3. Если бюджет средний — черное сразу в сторону. «Не берите черные, это совсем уж скучно, — жестко говорит Лисовец. — Лучше взять темно-коричневые, рыжие или коричнево-бордовые. Такой цвет сразу делает вас заметнее и привлекательнее».

4. Выбирайте максимально универсальные модели. «Берите спокойные оттенки и минимум декора, — советует стилист. — Чтобы сапоги подходили и на работу, и на вечеринку, и под любое пальто или шубу. Универсальная хорошая обувь легко впишется в любой образ».

5. Если деньги есть — можно и ярче. «Если бюджет большой — берите любые яркие цвета: белые, горчичные, синие, — улыбается Лисовец. — А если бюджет средний, то рыжий, бордовый и темно-коричневый будут идеальным выбором на все случаи жизни».

Антитренды зимы 2025–2026

Лисовец жестко отсекает все, что было модно пару лет назад:

угги

дутики

высокие утепленные кроссовки

любая горнолыжная обувь в городе

массивная тракторная подошва

«На „тракторной“ подошве невозможно выглядеть элегантно. Если трактор есть — то минимальный, только для удобства, а не для картинки», — жестко отрезает стилист.

Как собрать модный зимний образ 2025–2026: 5 луков от стилиста

1. Бордовое платье + горчичные сапоги. Бордовое платье в городской повседневной стилистике оживляется ярким акцентом — горчичными сапогами. Образ дополняется нейтральным верхом или пальто темно-коричневого цвета, что делает лук элегантным и уютным, а обувь сразу привлекает внимание.

Цвета позволяют создать стильный образ Фото: URA.RU

2. Темно-зеленое платье + рыжие сапоги. Темно-зеленое платье сочетается с рыжей обувью средней длины, создавая гармоничный контраст теплых и холодных оттенков. Такой комплект подходит для прогулок по городу и офисных встреч, при этом выглядит свежо и стильно.

Рыжие сапоги отлично смотрятся с одеждой нейтральных оттенков Фото: URA.RU

3. Синий комплект + бордовые сапоги. Темно-синий верх и платье или юбка, дополненные бордовыми сапогами, создают элегантный городской образ. Контрастная обувь выступает как главный акцент, придавая образу глубину и индивидуальность.

Этот глубокий и благородный контраст универсален и хорошо сочетается как с нейтральной базой, так и с яркими акцентами Фото: URA.RU

4. Рыжее платье + рыжие сапоги. Монохромный рыжий комплект с платьем и сапогами делает образ гармоничным и теплым, особенно для холодного сезона. Сумка или аксессуары в нейтральных оттенках (коричневый, бежевый) удерживают баланс и не перегружают образ.

Рыжие сапоги прекрасно смотрятся с белыми, бежевыми, кремовыми и молочными вещами, такими как джинсы, брюки, юбки и кардиганы Фото: URA.RU

5. Горчичные сапоги + зеленый или бордовый комплект. Зеленое или бордовое платье в сочетании с яркими горчичными сапогами создает смелый и выразительный лук. Дополнительные акценты — шапка, шарф или ремень — подбираются в нейтральной гамме, чтобы подчеркнуть элегантность и практичность.

Горчичный цвет хорошо сочетается с базовыми оттенками, такими как бежевый, серый и черный, а также с коричневыми и зелеными тонами Фото: URA.RU

10 самых популярных вопросов о зимней обуви 2025-2026

Какая обувь в тренде зимой 2025-2026?

Элегантные сапоги всех фасонов — от узких моделей до сапог-труб с широким голенищем.

Какие цвета самые модные?

Насыщенные природные оттенки: шоколадный, терракотовый, глубокий бордо и акцентные горчичные тона.

Какие модели подойдут для морозной зимы?

Элегантные грубые ботинки на практичной подошве с меховой подкладкой.

Как сочетать модную обувь с зимней одеждой?

Создавать контрастные комбинации: яркие сапоги с монохромным верхом.

Какие материалы предпочтительны?

Натуральная кожа и замша, допустимы качественные искусственные аналоги.

Что выбрать при ограниченном бюджете?

Универсальные модели нейтральных оттенков без броского декора.

Какая обувь подойдет для офиса?

Батильоны, классические челси и элегантные полусапожки на устойчивом каблуке.

Как ухаживать за зимней обувью?

Регулярная чистка щеткой для замши, использование кремов для кожи и влагоотталкивающих спреев.

Сколько пар обуви нужно на зиму?