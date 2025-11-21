Медведев с иронией прокомментировал призыв Зеленского к украинцам

Медведев иронично отреагировал на слова Зеленского, напомнив про золотой унитаз Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал в ответ на обращение к нации президента Украины Владимира Зеленского. В своем комментарии Медведев упомянул бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине обвиняют в коррупции, и «золотой унитаз».

Ранее в видеообращении к гражданам Украины Зеленский заявил о намерении выдвинуть альтернативный вариант урегулирования конфликта в стране, который будет отличаться от плана, предложенного Соединенными Штатами. По его словам, государство сейчас встало перед непростым выбором. Кроме того, он отметил, что следующая неделя для страны будет непростой. На Украину якобы будет оказано много политического и информационного давления, чтобы расколоть государство.

«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья — прим. URA.RU)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев в MAX.

