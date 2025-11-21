Медведев с иронией прокомментировал призыв Зеленского к украинцам
Медведев иронично отреагировал на слова Зеленского, напомнив про золотой унитаз
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал в ответ на обращение к нации президента Украины Владимира Зеленского. В своем комментарии Медведев упомянул бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине обвиняют в коррупции, и «золотой унитаз».
Ранее в видеообращении к гражданам Украины Зеленский заявил о намерении выдвинуть альтернативный вариант урегулирования конфликта в стране, который будет отличаться от плана, предложенного Соединенными Штатами. По его словам, государство сейчас встало перед непростым выбором. Кроме того, он отметил, что следующая неделя для страны будет непростой. На Украину якобы будет оказано много политического и информационного давления, чтобы расколоть государство.
«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья — прим. URA.RU)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев в MAX.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) реализовало операцию «Мидас», которая была направлена на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли. В ходе мероприятий проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, имеющего связи с президентом Зеленским, а также у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследования он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом», а также по другим адресам. После того как в сети появились фотографии интерьера роскошной квартиры Миндича в Киеве, в том числе снимки ванной комнаты с золотым унитазом, ситуация привлекла дополнительное внимание. Коррупционный скандал стал причиной митинга на площади Независимости в Киеве. Его участники потребовали отставки Зеленского и призвали жителей других городов провести аналогичные акции.
