«Удар по ВСУ»: эксперт рассказал, насколько значимо освобождение Купянска
Освобожденный силами ВС РФ Купянск имел ключевое значение для логистики ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Освобождение Купянска стало стратегически важным успехом российских войск, нарушившим логистику ВСУ и приведшим к окружению значительных сил противника. Такое заявление в аналитическом обзоре сделал военный эксперт.
«Часть войск ВСУ, которая снабжалась через Купянск, утратила эту возможность. Группировка украинских войск на левом берегу реки Оскол отрезана от основных сил — произошло фактическое окружение противника», — пояснил специалист для «Российской газеты».
Эксперт отметил, что блокирование купянской и краматорско-мирноградской группировок вынудило ВСУ перебрасывать резервы на эти направления, что облегчило наступление российских войск на запорожском участке фронта. По словам аналитика, успех в Купянске достигнут благодаря слаженному взаимодействию родов войск. Применение авиабомб с управляемым модулем против опорных пунктов в многоэтажках позволило минимизировать потери штурмовых подразделений.
Купянск, освобожденный российскими войсками 20 ноября 2025 года, с начала конфликта неоднократно менял контроль: был занят РФ в феврале 2022 года, затем оставлен и превращен ВСУ в укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение в городе критическим. Освобождение Купянска лишает ВСУ ключевого логистического центра и позволяет российским войскам закрепиться на рубеже реки Оскол.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
