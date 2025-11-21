Путин высказался о возможных переговорах с Украиной
21 ноября 2025 в 22:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российская Федерация готова к проведению мирных переговоров и урегулированию ситуации на Украине без применения силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал