Общество

Здоровье

Врач рассказал, как распознать рак крови

Профессор Корякин: Ранняя диагностика заболевания важна для успешного лечения
21 ноября 2025 в 22:28
Симптомы лейкоза часто маскируются под другие заболевания, заявил профессор Михаил Корякин

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сильная усталость, беспричинное повышение температуры и синяки от легких ударов могут быть первыми признаками лейкоза — онкологического заболевания кроветворной системы. О ключевых симптомах, которые часто маскируются под другие болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

«Ранняя диагностика заболевания критически важна для успешного лечения. Симптомы разнообразны: от постоянной слабости и бледности кожи до увеличения лимфоузлов и болей в костях», — пояснил профессор Корякин для aif.ru. Специалист объяснил, что при лейкозе костный мозг перестает производить достаточно здоровых клеток крови. Это приводит к трем основным проблемам: анемии с усталостью и одышкой, лейкопении с частыми инфекциями и температурой, а также тромбоцитопении с кровоточивостью и синяками.

У детей симптомы проявляются ярче — вялость, боли в ногах, бледность и частые болезни. При острых формах возможны неврологические нарушения. Эксперт подчеркивает: при сохранении таких признаков нужно срочно обратиться к врачу.

