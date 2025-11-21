Врач рассказал, как распознать рак крови

Симптомы лейкоза часто маскируются под другие заболевания, заявил профессор Михаил Корякин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сильная усталость, беспричинное повышение температуры и синяки от легких ударов могут быть первыми признаками лейкоза — онкологического заболевания кроветворной системы. О ключевых симптомах, которые часто маскируются под другие болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

«Ранняя диагностика заболевания критически важна для успешного лечения. Симптомы разнообразны: от постоянной слабости и бледности кожи до увеличения лимфоузлов и болей в костях», — пояснил профессор Корякин для aif.ru. Специалист объяснил, что при лейкозе костный мозг перестает производить достаточно здоровых клеток крови. Это приводит к трем основным проблемам: анемии с усталостью и одышкой, лейкопении с частыми инфекциями и температурой, а также тромбоцитопении с кровоточивостью и синяками.