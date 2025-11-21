Украина атаковала Крым и Астраханскую область
21 ноября 2025 в 22:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 12:00 до 20:00 по мск силами дежурных подразделений противовоздушной обороны были ликвидированы пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были уничтожены над территорией Астраханской области, два — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
