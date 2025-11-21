Украина атаковала Крым и Астраханскую область

В период с 12:00 до 20:00 по мск силами дежурных подразделений противовоздушной обороны были ликвидированы пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были уничтожены над территорией Астраханской области, два — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.