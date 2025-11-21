Путин провел срочное совещание Совбеза РФ

Путин высказался о мирном плане США по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

«Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине», — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что новый план президента США Дональда Трампа может лечь в основу окончательного урегулирования ситуации на Украине.

По информации, опубликованной Axios, США осуществляют негласные консультации с Россией в целях разработки мирного соглашения. Документ включает 28 пунктов и структурирован по четырем основным направлениям: установление мира, предоставление Украине гарантий по аналогии с пятой статьей устава НАТО, обеспечение безопасности в европейском регионе и определение характера будущих взаимоотношений сторон с США.

