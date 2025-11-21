Логотип РИА URA.RU
Путин провел срочное совещание Совбеза РФ

21 ноября 2025 в 22:49
Путин высказался о мирном плане США по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

«Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине», — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что новый план президента США Дональда Трампа может лечь в основу окончательного урегулирования ситуации на Украине.

По информации, опубликованной Axios, США осуществляют негласные консультации с Россией в целях разработки мирного соглашения. Документ включает 28 пунктов и структурирован по четырем основным направлениям: установление мира, предоставление Украине гарантий по аналогии с пятой статьей устава НАТО, обеспечение безопасности в европейском регионе и определение характера будущих взаимоотношений сторон с США.

Зарубежные СМИ сообщают, что план предусматривает передачу России всей территории Донбасса, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, официальное признание Крыма и Донбасса российскими. Также сообщается, что Вашингтон может снять с Москвы санкции и сократить военную помощь Киеву, а Украина — уменьшить численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным, а канонической УПЦ присвоят официальный статус.

