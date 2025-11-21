Работал прорабом, развелся с Могилевской и основал киношколу: создателю «Бедной Насти» Александру Акопову — 68
Александр Акопов отмечает день рождения 22 ноября
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Александр Акопов — продюсер, создавший компанию «Амедиа», которая выпустила самые рейтинговые проекты. В их числе — сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Татьянин день». Он многократный обладатель ТЭФИ, а сейчас является директором «Школы кино» ВШЭ. 22 ноября Александру Акопову исполняется 68 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Александра Акопова
Александр Акопов родился 22 ноября 1957 года в Москве. Школу он окончил в Баку. Там его отец работал преподавателем в политехническом институте. В 1979 году Александр получил диплом Московского инженерно-строительного института. Впоследствии он признавался, что инженерное мышление помогло ему разбираться в тенденциях развития телевидения.
После окончания вуза Александр поступил в аспирантуру, занимался преподавательской деятельностью и исследованием вопросов автоматизации проектирования. Тогда же он работал мастером, занимал должность прораба на стройке.
Со студенческих лет Александр увлекался КВН: выступал на сцене и создавал сценарии для команды. В период обучения в аспирантуре он основал молодежный театр. В итоге его деятельность привлекла внимание Центрального телевидения.
Карьера Александра Акопова
Акопов основал продюсерскую компанию «Амедиа»
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Акопов начал карьеру на телевидении в начале 1980-х. Почти 10 лет он занимал должность редактора КВН. В 1988 году Александр участвовал в основании одной из первых частных компаний, специализировавшихся на создании развлекательных телепрограмм. В 1990 году в сферу его профессиональной деятельности вошли работа над познавательно-развлекательной программой «Экологический бумеранг» и викториной «Великолепная семерка», которую вел Александр.
Через два года его карьера привела на американский телеканал PBS, где он занимал должность продюсера и курировал специальный проект. В 1994 году Акопов получил повышение — стал заместителем директора «ТВ-Новости». Также он встал во главе информканала «Деловая Россия» на РТР. Программа выходила в будни с 12:00 до 16:00 и прекратила существование в марте 1997 года.
Акопов также стал ведущим программы «Форум» и продюсером юмористического шоу «Раз в неделю». В 1996 году он возглавил продюсерский центр ВГТРК. Впоследствии он стал генеральным директором телеканала «Россия-1». Именно благодаря его усилиям стали популярны программы «Аншлаг» и «Моя семья».
«Сейчас так не снимают»: как Акопов продюсировал российское кино
Дебютными значимыми проектами Акопова в качестве продюсера в киноиндустрии стали телесериал «АБВГД LTD», посвященный жизни подростков и вышедший в 1992 году, а также получившая широкое признание гангстерская сага «Бригада», премьера которой состоялась спустя десять лет.
На волне успеха «Бригады» в 2002 году Акопов покинул пост главы ВГТРК и основал продюсерскую компанию «Амедиа». Тогда созданы многие рейтинговые сериалы: «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Талисман любви», «Бедная Настя», «Екатерина» и многие другие.
В России до него никто не снимал такие длинные истории — картины по 300 серий.
«Среди них есть оригинальные сценарии, есть переписанные. Сериал «Бедная Настя» — оригинальный сценарий, который начали писать наши, потом привели американцев. Они переписали эту историю. Американцы там были нужны именно для того, чтобы создать структуру этого повествования, которую наши авторы в тот момент не чувствовали. Тогда мы снимали по серии в день по классической технологии. Это хорошо работало. Сейчас так не снимают», — рассказывал Акопов в программе «Мой герой».
В течение 13 лет Александр Акопов возглавлял компанию «Амедиа». Позднее он совместно с Наталией Шнейдеровой, которая занимала пост главного продюсера «Амедиа», создал компанию COSMOS Studio, специализирующуюся на производстве сериалов. Среди проектов, где Александр Акопов выступил в роли генерального продюсера, — шпионский детектив «Миссия „Аметист“» (2021) и исторический фильм «Елизавета» (2021).
Всего продюсер принял участие в реализации около ста телепроектов. Кроме того, компания Акопова занималась продюсированием полнометражных фильмов, среди которых «Пальма», «Обратная связь» и «Т-34».
Личная жизнь Александра Акопова: два брака и слухи о романах
Первой женой Акопова стала актриса Марина Могилевская, снимавшаяся в сериалах, которые он продюсировал («Марш Турецкого», «Каменская»). Они познакомились в 1996 году.
«После концерта мы все вместе поехали в ресторан, где я не могла закрыть рот от восторга. Передо мной сидел какой-то фееричный мужчина с превосходным чувством юмора. Меня покорила его ироничная манера поведения, эрудиция… А дальше, что уж говорить», — рассказывала актриса «7 Дней».
Через несколько лет по инициативе Марины брак распался. Общих детей у них не появилось. «Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком. Он был достоин взрослой умной женщины. И вот это стало причиной нашего развода», — передает слова актрисы «Комсомольская правда».
Продюсер вступил в брак во второй раз с моделью из Минска Екатериной. В 2009 году в семье появился сын Иван. Этот брак тоже распался. Позже в СМИ появлялись слухи о возможных романах Акопова. Однако достоверной информации о его личной жизни нет.
Где сейчас Александр Акопов
В 2022 году стало известно о том, что Акопов взял на себя роль ведущего шоу «Сто к одному» вместо Александра Гуревича, который ушел с ВГТРК.
В феврале 2025 года Александр Акопов покинул пост гендиректора канала СТС, который возглавлял с ноября 2022-го. В интервью РБК он рассказал, что сейчас занимается созданием института киноиндустрии на базе Высшей школы экономики
«Наш курс кинопроизводства выстроен по методике, которая перекликается с программой Университета Южной Калифорнии. Наша задача — готовить творцов, ориентированных на реалии индустрии, на практические умения, прежде всего на зрительское кино, сериалы и новые медиа», — рассказывал он.
В 2026 году будет первый выпуск бакалавров — сценаристов, режиссеров, продюсеров и актеров.
Фильмы и сериалы, которые продюсировал Александр Акопов
Телесериалы:
- «АБВГД Ltd» (1992–1994);
- «Бригада» (2002);
- «Бедная Настя» (2003–2004);
- «33 квадратных метра» (2004);
- «Дорогая Маша Березина» (2004);
- «Моя прекрасная няня» (2004–2009);
- «Грехи отцов» (2004);
- «Холостяки» (2004);
- «Звездочет» (2004);
- «Талисман любви» (2005);
- «Не родись красивой» (2005–2006);
- «Люба, дети и завод» (2005–2006);
- «Адъютанты любви» (2005–2006);
- «Кто в доме хозяин?» (2006–2008);
- «Петровка, 38» (2012);
- «Спасти босса» (2012);
- «Ангел или демон» (2013);
- «Классная школа» (2013);
- «В одном шаге от Третьей мировой» (2013);
- «Папа в законе» (2014);
- «Похождения нотариуса Неглинцева» (2014);
- «Любит — не любит» (2014);
- «Второй шанс» (2014);
- «Екатерина» (2014–2023);
- «Луна» (2015);
- «Между двух огней» (2015);
- «Принц Сибири» (2015);
- «Неизвестный» (2017);
- «Семь футов под килем» (2017);
- «Семейные обстоятельства» (2017);
- «Похищение Евы» (2017);
- «Победители» (2018);
- «Доктор Преображенский» (2020–2023);
- «Елизавета» (2022).
Фильмы:
- «Любовник» (2002);
- «Добрая подружка для всех» (2008);
- «Новогодняя засада» (2008);
- «Счастье мое» (2008);
- «Ванька Грозный» (2008);
- «Время радости» (2008);
- «Домработница» (2011);
- «Васильки для Василисы» (2012);
- «Крепкий брак» (2012).
