Работал прорабом, развелся с Могилевской и основал киношколу: создателю «Бедной Насти» Александру Акопову — 68

Александр Акопов отмечает день рождения 22 ноября Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Александр Акопов — продюсер, создавший компанию «Амедиа», которая выпустила самые рейтинговые проекты. В их числе — сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Татьянин день». Он многократный обладатель ТЭФИ, а сейчас является директором «Школы кино» ВШЭ. 22 ноября Александру Акопову исполняется 68 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Александра Акопова

Александр Акопов родился 22 ноября 1957 года в Москве. Школу он окончил в Баку. Там его отец работал преподавателем в политехническом институте. В 1979 году Александр получил диплом Московского инженерно-строительного института. Впоследствии он признавался, что инженерное мышление помогло ему разбираться в тенденциях развития телевидения.

После окончания вуза Александр поступил в аспирантуру, занимался преподавательской деятельностью и исследованием вопросов автоматизации проектирования. Тогда же он работал мастером, занимал должность прораба на стройке.

Продолжение после рекламы

Со студенческих лет Александр увлекался КВН: выступал на сцене и создавал сценарии для команды. В период обучения в аспирантуре он основал молодежный театр. В итоге его деятельность привлекла внимание Центрального телевидения.

Карьера Александра Акопова

Акопов основал продюсерскую компанию «Амедиа» Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Акопов начал карьеру на телевидении в начале 1980-х. Почти 10 лет он занимал должность редактора КВН. В 1988 году Александр участвовал в основании одной из первых частных компаний, специализировавшихся на создании развлекательных телепрограмм. В 1990 году в сферу его профессиональной деятельности вошли работа над познавательно-развлекательной программой «Экологический бумеранг» и викториной «Великолепная семерка», которую вел Александр.

Через два года его карьера привела на американский телеканал PBS, где он занимал должность продюсера и курировал специальный проект. В 1994 году Акопов получил повышение — стал заместителем директора «ТВ-Новости». Также он встал во главе информканала «Деловая Россия» на РТР. Программа выходила в будни с 12:00 до 16:00 и прекратила существование в марте 1997 года.

Акопов также стал ведущим программы «Форум» и продюсером юмористического шоу «Раз в неделю». В 1996 году он возглавил продюсерский центр ВГТРК. Впоследствии он стал генеральным директором телеканала «Россия-1». Именно благодаря его усилиям стали популярны программы «Аншлаг» и «Моя семья».

«Сейчас так не снимают»: как Акопов продюсировал российское кино

Дебютными значимыми проектами Акопова в качестве продюсера в киноиндустрии стали телесериал «АБВГД LTD», посвященный жизни подростков и вышедший в 1992 году, а также получившая широкое признание гангстерская сага «Бригада», премьера которой состоялась спустя десять лет.

На волне успеха «Бригады» в 2002 году Акопов покинул пост главы ВГТРК и основал продюсерскую компанию «Амедиа». Тогда созданы многие рейтинговые сериалы: «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Талисман любви», «Бедная Настя», «Екатерина» и многие другие.

В России до него никто не снимал такие длинные истории — картины по 300 серий.

«Среди них есть оригинальные сценарии, есть переписанные. Сериал «Бедная Настя» — оригинальный сценарий, который начали писать наши, потом привели американцев. Они переписали эту историю. Американцы там были нужны именно для того, чтобы создать структуру этого повествования, которую наши авторы в тот момент не чувствовали. Тогда мы снимали по серии в день по классической технологии. Это хорошо работало. Сейчас так не снимают», — рассказывал Акопов в программе «Мой герой».

Продолжение после рекламы

В течение 13 лет Александр Акопов возглавлял компанию «Амедиа». Позднее он совместно с Наталией Шнейдеровой, которая занимала пост главного продюсера «Амедиа», создал компанию COSMOS Studio, специализирующуюся на производстве сериалов. Среди проектов, где Александр Акопов выступил в роли генерального продюсера, — шпионский детектив «Миссия „Аметист“» (2021) и исторический фильм «Елизавета» (2021).

Всего продюсер принял участие в реализации около ста телепроектов. Кроме того, компания Акопова занималась продюсированием полнометражных фильмов, среди которых «Пальма», «Обратная связь» и «Т-34».

Личная жизнь Александра Акопова: два брака и слухи о романах

Первой женой Акопова стала актриса Марина Могилевская, снимавшаяся в сериалах, которые он продюсировал («Марш Турецкого», «Каменская»). Они познакомились в 1996 году.

«После концерта мы все вместе поехали в ресторан, где я не могла закрыть рот от восторга. Передо мной сидел какой-то фееричный мужчина с превосходным чувством юмора. Меня покорила его ироничная манера поведения, эрудиция… А дальше, что уж говорить», — рассказывала актриса «7 Дней».

Через несколько лет по инициативе Марины брак распался. Общих детей у них не появилось. «Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком. Он был достоин взрослой умной женщины. И вот это стало причиной нашего развода», — передает слова актрисы «Комсомольская правда».

Продюсер вступил в брак во второй раз с моделью из Минска Екатериной. В 2009 году в семье появился сын Иван. Этот брак тоже распался. Позже в СМИ появлялись слухи о возможных романах Акопова. Однако достоверной информации о его личной жизни нет.

Где сейчас Александр Акопов

В 2022 году стало известно о том, что Акопов взял на себя роль ведущего шоу «Сто к одному» вместо Александра Гуревича, который ушел с ВГТРК.

В феврале 2025 года Александр Акопов покинул пост гендиректора канала СТС, который возглавлял с ноября 2022-го. В интервью РБК он рассказал, что сейчас занимается созданием института киноиндустрии на базе Высшей школы экономики

«Наш курс кинопроизводства выстроен по методике, которая перекликается с программой Университета Южной Калифорнии. Наша задача — готовить творцов, ориентированных на реалии индустрии, на практические умения, прежде всего на зрительское кино, сериалы и новые медиа», — рассказывал он.

В 2026 году будет первый выпуск бакалавров — сценаристов, режиссеров, продюсеров и актеров.

Фильмы и сериалы, которые продюсировал Александр Акопов

Телесериалы:

«АБВГД Ltd» (1992–1994);

«Бригада» (2002);

«Бедная Настя» (2003–2004);

«33 квадратных метра» (2004);

«Дорогая Маша Березина» (2004);

«Моя прекрасная няня» (2004–2009);

«Грехи отцов» (2004);

«Холостяки» (2004);

«Звездочет» (2004);

«Талисман любви» (2005);

«Не родись красивой» (2005–2006);

«Люба, дети и завод» (2005–2006);

«Адъютанты любви» (2005–2006);

«Кто в доме хозяин?» (2006–2008);

«Петровка, 38» (2012);

«Спасти босса» (2012);

«Ангел или демон» (2013);

«Классная школа» (2013);

«В одном шаге от Третьей мировой» (2013);

«Папа в законе» (2014);

«Похождения нотариуса Неглинцева» (2014);

«Любит — не любит» (2014);

«Второй шанс» (2014);

«Екатерина» (2014–2023);

«Луна» (2015);

«Между двух огней» (2015);

«Принц Сибири» (2015);

«Неизвестный» (2017);

«Семь футов под килем» (2017);

«Семейные обстоятельства» (2017);

«Похищение Евы» (2017);

«Победители» (2018);

«Доктор Преображенский» (2020–2023);

«Елизавета» (2022).

Продолжение после рекламы

Фильмы: