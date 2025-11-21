Супруги погибли после атаки ВСУ в Белгородской области
21 ноября 2025 в 21:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки ВСУ на автомобиль погибла супружеская пара. Их сын получил минно-взрывную травму. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
