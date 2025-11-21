Матвиенко попросила Путина рассказать о плане Трампа
21 ноября 2025 в 22:28
Фото: © URA.RU
Президента России Владимира Путина попросили рассказать о плане Трампа по урегулированию конфликта. Об этом попросила Матвиенко на совещании Совбеза РФ.
