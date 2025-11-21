Полсотни россиян с детьми застряли в ОАЭ

Российские туристы в отеле Шарджи ожидают вылета в Москву после многократных отмен рейсов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пятьдесят российских туристов, включая 12 детей, уже более суток не могут вылететь из ОАЭ в Москву после трехкратной отмены рейсов авиакомпании Air Arabia. Пострадавшие находятся в отеле в Шардже без точной информации о дате вылета.

«Соотечественники уверяют: после выселения „Пегас туристик“ пообещал, что они вылетят в Москву в ночь с пятницы на субботу, но позже представитель турфирмы заявил, что и третий рейс отменен», — пишет telegram-канал SHOT. Изначально рейс был отменен в Дубае, после чего туристов перевезли в Шарджу, где также последовала отмена. Несмотря на официальное расписание, пассажиры не прошли регистрацию на очередной рейс из Абу-Даби.

Туроператор разместил людей в отеле Al Hayat в Шардже, однако точные сроки возвращения туристов в Москву остаются неизвестными. Ситуация осложняется наличием малолетних детей среди застрявших россиян.

