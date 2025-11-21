Зеленский записал 10-минутное обращение к украинцам: президент пожаловался на давление и риски

Владимир Зеленский обратился к украинцам и признался, что стоит перед сложным выбором Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как ознакомился с мирным планом американского главы Дональда Трампа, записал десятиминутное обращение к гражданам своей страны. Он заявил, что перед ним стоит непростой выбор — либо принять «сложные 28 пунктов плана», либо готовиться к тяжелой зиме, которая может усугубить положение Украины. О чем еще рассказал Зеленский украинцам — в материале URA.RU.

«Потерять достоинство или партнера»

В своем обращении к нации Владимир Зеленский охарактеризовал выбор, стоящий перед Украиной, как крайне непростой, поставив на одну чашу весов «сложные 28 пунктов» мирного плана, а на другую — потенциально потерю ключевого партнера и чрезвычайно тяжелую зиму.

"Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", — отметил Зеленский в своем обращении.

В итоге он заявил о намерении якобы «защищать суверенитет и достоинство страны, не предавая национальные интересы». Он пообещал бороться за каждый пункт в, по его мнению, интересах Украины, и призвал граждан к единству. Также Зеленский пожаловался, что на его страну оказывают «мощнейшее давление».

Что за план Трампа, который вызывает сложности у Зеленского

На днях администрация Трампа представила проект мирного соглашения из 28 пунктов, который охватывает территориальные, военные и политические вопросы. Согласно этому документу, если Украина согласится, то обязана будет признать Крым, Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области де-факто российскими территориями.

Кроме того, из плана следует, что Украина должна будет официально отказаться от вступления в НАТО, закрепив это в своей Конституции. Тем не менее в плане закреплены гарантии со стороны США в адрес Украины, в том числе и гарантия выделения средств на восстановление. Также мирный документ Трампа предполагает снятие санкций с России и ее возвращение в «Большую восьмерку» (G8). Также через 100 дней после подписания соглашения на Украине должны будут пройти выборы.

Россию не уведомили о новом плане мира

Пока США, страны ЕС и Украина обсуждают мирный план Трампа, Россию официально даже не уведомили о нем. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия открыта к мирным переговорам, но не готова обсуждать их детали в «мегафонном режиме», узнавая информацию от СМИ, несмотря на продолжающиеся контакты с США. В Кремле добавили, что не знают, на чем основываются журналисты, называя сроки подписания Киевом мирного плана, переданного Белым домом.