Путин предупредил Киев и Европу по ситуации в Купянске

21 ноября 2025 в 22:34
Фото: © URA.RU

К 4 ноября контроль над Купянском практически полностью перешел к Вооруженным силам Российской Федерации. Киев и те европейские политики, которые способствуют эскалации военного конфликта, должны осознавать, что ситуация, сложившаяся в Купянске, может повториться и на других участках линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

