Трамп рассказал, что будет с Украиной и Зеленским
22 ноября 2025 в 01:52
Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с американским планом по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп в Белом доме.
