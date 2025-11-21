В Горловке обесточено 45 тысяч абонентов
22 ноября 2025 в 02:00
На данный момент в Горловке отсутствует электроснабжение на 297 трансформаторных подстанциях, что затрагивает 45 850 бытовых потребителей. Без электричества остаются Калининский район и часть Центрально-Городского района. Работники районных электрических сетей продолжают выполнять свои обязанности. Об этом заявил глава администрации города Горловка Иван Приходько.
