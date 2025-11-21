В России выступили против частичного открытия границы с Финляндией

Лебедев категорично выступил по поводу полумер касательно открытия границ Фото: Илья Московец © URA.RU

Подход с частичным открытием границы России с Финляндией неприемлем. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в обзоре новостей в соцсети «Вконтакте».

«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться», — процитировал слова блогера канал RT.

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в отправке просителей убежища к границе, но Москва эти обвинения отвергла.

