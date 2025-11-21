Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по Украине
22 ноября 2025 в 01:55
Фото: © URA.RU
Если Зеленского не устраивает американский план урегулирования, он может продолжить боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
