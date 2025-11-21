Аналитик спрогнозировал два сценария для рубля к зиме

Прогнозируется укрепление рубля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В декабре курс рубля в России укрепится, но затем возможно его понижение. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«К зиме ждем два сценария: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80 плюс рублей при неблагоприятном развитии событий», — передает издание «Прайм» слова эксперта. Он уточнил, что можно ориентироваться на диапазон 77–82 рубля за доллар США.