Песков рассказал о перспективах взаимодействия России и США
22 ноября 2025 в 04:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пока не определено, какой будет интенсивность взаимодействия России и США в контексте украинского вопроса, а также необходимость проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
