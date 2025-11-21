Логотип РИА URA.RU
В Кремле рассказали о переговорах России и США

22 ноября 2025 в 04:30
Песков рассказал о своевременности прямого диалога Путина и Трампа

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Необходимость разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также уровень контактов по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это все предстоит определить», — процитировало слова Пескова ТАСС. Таким образом, в настоящее время рано говорить о конкретных форматах диалога между лидерами двух стран.

Ранее Песков заявлял, что оперативная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Приоритетная задача — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не саммит двух лидеров, уточнял пресс-секретарь президента РФ. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

