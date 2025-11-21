В Кремле рассказали о переговорах России и США
Песков рассказал о своевременности прямого диалога Путина и Трампа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Необходимость разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также уровень контактов по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это все предстоит определить», — процитировало слова Пескова ТАСС. Таким образом, в настоящее время рано говорить о конкретных форматах диалога между лидерами двух стран.
Ранее Песков заявлял, что оперативная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Приоритетная задача — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не саммит двух лидеров, уточнял пресс-секретарь президента РФ.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.