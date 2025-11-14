Одна европейская страна нарастила закупки российского газа в несколько раз
Лидерами по закупкам российского газа стали Венгрия, Франция и Нидерланды
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В сентябре 2025-го основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза стала Венгрия. При этом Нидерланды стали покупать ресурс почти в три раза чаще, следует из данных Еврострата.
Венгрия увеличила закупки до 232,2 миллионов евро (месяцев раньше было 230,6 миллионов евро). Как пишет РИА Новости по ссылкой на данные, это максимальное значение с мая этого года. Тем самым, страна стала крупнейшим импортером российского газа. Франция снизила импорт на четверть, до 183,4 миллионов евро — она на втором месте. «Тройку лидеров замкнули Нидерланды, чьи закупки подскочили в 2,7 раза, достигнув 99,3 миллионов евро», — пишет издание.
Евросоюз в январе-сентябре 2025-го купил российский трубопроводный газ на 4,6 миллиарда евро, а сжиженный газ (СПГ) — на 6 миллиардов евро. В целом закупки российского газа выросли на 2%. Ранее ЕК предложила с 2027 года полностью прекратить импорт российского СПГ. Однако эксперты полагают, что полный отказ может растянуться как минимум до 2028 года.
