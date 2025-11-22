Politico: у Зеленского нет выбора, кроме как подписать новый мирный план

Зеленский лишится поддержки Белого дома, если не подпишет мирный договор Фото: Официальный сайт президента Украины

Администрация Соединенных Штатов Америки считает, что украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с новым планом Белого дома по урегулированию конфликта на Украине из-за коррупционного скандала в стране. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Сейчас, как пишет Politico, позиции Зеленского ослабли — серьезные трудности для него сейчас создает коррупционный скандал. «Американцы разговаривают с Украиной языком давления. Единственный вариант — подписать соглашение. Если украинцы не подпишут его, США прекратят всю помощь и обмен разведданными», — цитирует издание высокопоставленного источника из Белого дома. Утверждается, что глава США Дональд Трамп якобы дал Зеленскому время до 24 ноября, чтобы тот поставил подпись. Иначе украинский лидер лишится американской поддержки в разведывательной и военной сферах.

В Кремле отметили, что знают о новом мирном плане Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официально детали документа российской стороне пока не направлены, но Москва контактирует с США. Также он подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными и привели к долгосрочному миру, а не к заморозке конфликта.

