Большая часть Красноармейска перешла под контроль ВС РФ
27 октября 2025 в 11:27
Российские военные установили контроль над большей частью территории Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Бои за освобождение города продолжаются.
