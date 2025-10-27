Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Минобороны: бойцы ВСУ прочли листовки от ВС России и сдались

28 октября 2025 в 00:16
ВСУ сдались в плен после того, как их застали врасплох российские бойцы

Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha

Бойцы Вооруженных сил Украины сдались в плен, прочитав сброшенные листовки от Вооруженных сил России. Это произошло в населенном пункте Тихое в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«После предварительного залистования местности в районе населенного пункта Тихое часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Военнослужащие 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» застигли противника врасплох. По отступающим формированиям ВСУ наносились удары беспилотниками. Тихое было освобождено.

Наступление российских войск на Тихое стало частью более широкой операции группировки «Север» в Харьковской области. Сообщалось также об освобождении соседних населенных пунктов Песчаное и Боровская Андреевка. Операции, по данным военных, были тщательно подготовлены.

