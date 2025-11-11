Губернатор Саратовской области сообщил о повреждениях жилых домов

В Заводском районе Саратовской области после атаки БПЛА пострадали несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — сообщил Бусаргин в своем официальном telegram-канале. Он уточнил, что территорию повреждений сейчас обследуют специалисты, чтобы исключить любую опасность для граждан. Жителям может быть предоставлено бесплатное размещение в гостиницах. На связи с гражданами находится районная администрация.