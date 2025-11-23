The Telegraph показала все 24 пункта плана Евросоюза по миру на Украине

ЕС придумал свой мирный план по Украине из 24 пунктов Фото: Официальный сайт Президента Украины

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза из 24 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. План включает меры по прекращению огня, обмену пленными, территориальным переговорам, гарантиям безопасности и восстановлению страны, сообщает The Telegraph.

«Евросоюз выдвинул следующие предложения: Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле „все на всех“, Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей», — передает содержание плана The Telegraph.

Территориальные переговоры, согласно плану ЕС, будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения, через которую после прекращения огня должны быть приняты меры по оказанию гуманитарной помощи и поездки семей. Также в плане — подтверждение суверенитета Украины без нейтралитета, гарантии безопасности по аналогии с НАТО от США и Европы, право на размещение сил союзников. Украина сможет рассчитывать на вступление в НАТО при согласии всех, в ЕС, но будет иметь безъядерный статус и ДНЯО, иметь контроль над АЭС и ГЭС с участием США, проход по Днепру и Кинбурнской косой. Упоминаются в плане постепенное смягчение санкций с возможностью возобновления, переговоры по европейской безопасности с ОБСЕ, финансовая компенсация, в том числе за счет российских активов.

