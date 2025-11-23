112: в Москве студенты массово отравились в «Центральном университете»
Студенты, вероятно, отравились макаронами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«17 московских студентов отравились в „Центральном университете“. Инцидент произошел на улице Гашека», — сообщает telegram-канал.
По информации источника, недомогание у учащихся возникло после того, как они съели макароны по-флотски. На место массового отравления прибыли медработники. Некоторых студентов увези на скорой. Подробности происшествия и состояние госпитализированных пока не уточняется.
Ранее подобное происшествие было зафиксировано в Сургутском политехническом колледже, где около 15 студентов почувствовали себя плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что в том случае заболеваемость вызвана норовирусной инфекцией, хотя пищевой путь передачи инфекции не исключен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.