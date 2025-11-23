112: в Москве студенты массово отравились в «Центральном университете»

Студенты, вероятно, отравились макаронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«17 московских студентов отравились в „Центральном университете“. Инцидент произошел на улице Гашека», — сообщает telegram-канал.

По информации источника, недомогание у учащихся возникло после того, как они съели макароны по-флотски. На место массового отравления прибыли медработники. Некоторых студентов увези на скорой. Подробности происшествия и состояние госпитализированных пока не уточняется.

