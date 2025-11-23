Логотип РИА URA.RU
Над тремя регионами России сбито 40 украинских БПЛА

Над тремя регионами ПВО уничтожила 40 беспилотников
23 ноября 2025 в 22:45
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За семь часов средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над тремя ключевыми направлениями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Силы ПВО перехватили 40 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью в период с 13:00 до 20:00 мск. Двадцать шесть — над акваторией Черного моря, восемь– над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Белгородской области.», — передали в военном ведомстве.

