Над тремя регионами России сбито 40 украинских БПЛА
ВС РФ ликвидировали беспилотники Украины над регионами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За семь часов средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над тремя ключевыми направлениями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Силы ПВО перехватили 40 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью в период с 13:00 до 20:00 мск. Двадцать шесть — над акваторией Черного моря, восемь– над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Белгородской области.», — передали в военном ведомстве.
