Не только Черкасов: самые сильные работы Андрея Смолякова в кино

Андрей Смоляков прошел длинный путь до одного из самых известных артистов страны Фото: Мосгаз. Дело № 4: Шакал (2016)/Россия/Студия «Русский проект», «Красный квадрат»/Режиссер Евгений Звездаков

Андрей Смоляков — один из самых узнаваемых российских актеров, чья карьера вот уже полвека развивается одновременно в театре и кино. Многим зрителям артист известен по роли Черкасова из сериала «Мосгаз», но за плечами Смолякова куда больше ярких проектов. 24 ноября артисту исполняется 67 лет — URA.RU вспоминает его историю.

Детство и юность Андрея Смолякова

Андрей Смоляков родился в конце ноября 1958 года в Подольске. Будущий актер рос в атмосфере простоты и дисциплины: его воспитывала мать, работавшая учительницей, а также дедушка-пожарный. Денег у Смоляковых всегда не хватало, но мама всегда старалась найти денег, чтобы сводить сына на спектакли в театр.

В детстве Андрей переболел менингитом, из-за чего врачи надолго ограничили мальчику физические нагрузки. Однако юный Смоляков не желал мириться с ролью «особенного» ребенка: он начал заниматься спортом, играл в волейбол, баскетбол, участвовал в школьных соревнованиях, доказывая окружающим и себе, что может вернуться к нормальной жизни.

В юности артист покорял зрителей ясным взглядом и светлыми волосами Фото: Близкая даль (1978)/СССР/Мосфильм/Режиссер Виталий Кольцов

Учился он отлично и долгое время мечтал стать нейрохирургом. Андрей ходил в кружок юных медиков, готовился к поступлению в медицинский институт, погружался в биологию и анатомию. Но судьбу определило случайное объявление в газете о наборе абитуриентов в Театральное училище имени Щукина. Андрей решил попробовать себя, не представляя, куда идет, — и поступил с первой попытки.

Однако спустя два с половиной года его обучение оказалось на грани: юношу пригласили сыграть главную роль в спектакле, который поставил режиссер ГИТИСа и ученик Олега Табакова. Однако руководство «Щуки» потребовало отказаться от работы с Табаковым. Выбор оказался непростым, но Смоляков сделал ставку на Таба­кова и перевелся на его курс в ГИТИС.

Начало карьеры в театре и кино

Уже в 1978 году молодой актер вышел на сцену в спектаклях «Две стрелы» и «Прощай, Маугли!». Эта работа сразу привлекла внимание театральной среды. Табаков без колебаний признал в нем талантливого артиста, которому «не нужно ничего доказывать».

После окончания ГИТИСа Андрей несколько лет играл в театре имени Гоголя, затем — в «Сатириконе» Аркадия Райкина. Но в 1986 году, когда Табаков наконец получил возможность открыть свою легендарную «Табакерку», Смоляков вернулся к учителю. Он стал одним из ключевых актеров молодой труппы и оставался в театре более сорока лет.

Параллельно развивалась его кинокарьера. Дебют состоялся еще в студенческие годы — в фильмах «Целуются зори», «Отец Сергий», «Близкая даль». Режиссеры часто доверяли молодому артисту роли положительных героев — сильных и честных. Это не удивительно: ведь Смоляков с юношества покорял зрителей высоким ростом, светлыми волосами и ясным взглядом.

По-началу Андрей Смоляков играл только добрых и положительных персонажей Фото: Отец и сын (1979)/ СССР/ Мосфильм/Режиссеры Владимир Краснопольский, Валерий Усков

Но позже он намеренно изменил свой имидж, сбросив приторную оболочку героя. Для этого он побрился налысо — и режиссеры сразу увидели перед собой характерного актера с яркой фактурой. После этого Смоляков стал получать предложения совершенно иного плана: сложные, неоднозначные роли, в том числе жестких антагонистов.

Настоящим прорывом стал сериал «День рождения Буржуя», где он сыграл мрачного и харизматичного Кудлу. Страна запомнила его надолго — образ оказался настолько мощным, что стал своеобразной визитной карточкой актера.

Топ ролей Андрея Смолякова

Андрей Смоляков снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, оставаясь одинаково убедительным в роли яркого героя, сломанного следователя или холодного антагониста. Но некоторые проекты стали для него определяющими, подчеркнули характер его актерской природы и вывели на новый уровень популярности.

«День рождения Буржуя» (1999)

Культовая криминальная драма конца 90-х, история о харизматичном бизнесмене, вокруг которого стремительно закручивается опасная игра. Смоляков сыграл Владимира Кудлу — жесткого, опасного, но удивительно притягательного антагониста. Этот образ стал прорывом: зрители увидели в нем актера, способного создавать мрачные, многослойные характеры.

«Побег» (2005)

Со временем артиста все чаще стали брать на роли военных и сотрудников спецслужб Фото: Сталинград (1989)/СССР, США, ГДР, Чехословакия/Мосфильм, Уорнер Бразерс (США), при участии Грио Энтертейнмент Груп (США), Баррандов (ЧССР), ДЕФА (ГДР)/Режиссер Юрий Озеров

Триллер о человеке, которого ошибочно обвиняют в убийстве собственной жены и который, сбежав из тюрьмы, пытается раскрыть правду. Смоляков воплотил подполковника Топилина — следователя, одержимого делом и собственными травмами. Его герой одновременно преследует главного персонажа и отражает собственную внутреннюю боль, превращаясь в трагическую фигуру.

«Мосгаз» (2012–2025)

Один из самых известных российских детективных проектов, каждый сезон которого посвящен громкому преступлению советской эпохи. На протяжении одиннадцати сезонов Смоляков играл майора (а затем подполковника) Ивана Черкасова — честного, спокойного, принципиального следователя, который не подстраивается под эпоху, а живет по своим внутренним законам. Черкасов стал визитной карточкой актера и одной из самых любимых ролей зрителей.

«Сталинград» (2013)

Масштабная военная драма Федора Бондарчука о группе советских солдат, удерживающих дом в центре разрушенного города. Смоляков сыграл бойца, который становится моральным ядром маленького отряда — человека, чья выдержка и внутренняя крепость помогают выжить остальным. Его герой несет на себе атмосферу настоящей фронтовой тяжести.

«Викинг» (2016)

Исторический эпос об эпохе князя Владимира и жестоких политических интригах древней Руси. Смоляков предстал в роли князя Рогволда — гордого правителя Полоцка, оказавшегося в центре династического конфликта. Его Рогволд — сильная, трагическая фигура, в которой гордость сталкивается с обреченностью.

«Движение вверх» (2017)

Драма о легендарном финале Олимпиады-72, когда сборная СССР одержала историческую победу над США. Смоляков сыграл Григория Моисеева — представителя высшего руководства, который контролирует подготовку команды и следит за политической составляющей события. Его персонаж показывает, какое давление испытывали спортсмены в эпоху, когда спорт был частью большой политики.

«Карамора» (2022)

Андрей Смоляков прошел путь от добродушных персонажей до неоднозначных антагонистов Фото: Диверсант (2004)/Россия/Телефильм/Режиссер Андрей Малюков

Сериал в альтернативной вселенной о тайной сети древних вампиров, управляющих Европой накануне революции. Смоляков исполнил роль Свечникова — одного из старейших и самых опасных вампиров. Его образ, холодный, величественный, пугающе спокойный, стал одной из самых ярких работ актера последних лет.

«Топор» (2020–2025)

Военная кинофраншиза о советском разведчике Иване Родине, которому выпадают самые рискованные задания на фоне ключевых событий войны. В этой роли Смоляков создает образ сильного, немногословного, солдата-отшельника. Каждая часть показывает новую миссию, но характер героя остается неизменным — стойким, суровым и глубоко человечным.

Личная жизнь Андрея Смолякова

Первой женой Андрея Смолякова стала балерина Большого театра Светлана Иванова. Их брак длился двадцать лет. У пары родился сын Дмитрий, который унаследовал творческую жилку отца не сразу. Он начинал учиться в техническом вузе, но позже обратился к кинопроизводству и стал успешным продюсером.

Андрей Смоляков живет счастливо со второй супругой Фото: Тульский-Токарев (2010)/Россия/кинокомпания «НТВ-кино»/Режиссер Алексей Мурадов

После развода судьба свела Андрея Смолякова с дизайнером Дарьей Разумихиной, говорящей на нескольких языках и уверенно работающей в мировых модных столицах. У супругов сложилась необычная модель отношений: Дарья живет между Москвой и Лондоном, а актер — на съемочных площадках по всей России. Разлуки их порой разъединяют, но каждая встреча становится особенно теплой.

Смоляков избегает публичности, не ведет активных соцсетей, почти не дает интервью о личном. Он увлекается волейболом, теннисом, любит этнический стиль, собирает предметы искусства из Африки, Азии и Латинской Америки.

Где сейчас Андрей Смоляков

Андрей Смоляков продолжает радовать поклонников, возвращаясь к культовым героям и пробуя новые роли Фото: Высоцкий. Спасибо, что живой (2011)/ Россия/«Дирекция кино», «Монументал пикчерс»/Режиссер Пётр Буслов

Несмотря на возраст и многолетний стаж, Андрей Смоляков продолжает активно работать. Он по-прежнему востребован в кино, часто воплощает роли следователей, руководителей, людей, принимающих решения и несущих за них ответственность.

Весной 2025 года зрители увидели его в детективе «Оперативная память», где его герой, следователь с провалами памяти, берется за дело, неожиданно перекликающееся с событиями прошлого. Он также вернулся к роли, ставшей его визитной карточкой — Ивану Черкасову. В новом сезоне «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» персонаж помогает расследованию как бы «из тени», уже находясь в отставке, но оставаясь ключом к самым сложным загадкам.

