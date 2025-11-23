«Она показалась мне веселой»: подруга одной из жертв богородского маньяка рассказала об их последней встрече

Подруга жертвы богородского маньяка рассказала подробности о ней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девушка Кристина (фамилия неизвестна), подруга и бывшая одноклассница 19-летней Дарьи (имя изменено), одной из жертв богородского маньяка-насильника, рассказала о ее состоянии во время последней встречи. По словам Кристины, в прошлом году, когда она в последний раз видела Дарью, та выглядела счастливой и ничем не отличалась от той веселой девушки, которую она знала в школьные годы.

«В последний раз я ее видела в прошлом году. Тогда, как мне показалось, все было хорошо, мы просто мельком увиделись. Она показалась мне такой же, как и в школе — веселой», — рассказала Кристина в беседе с aif.ru.

По ее словам, Дарья отличалась хорошей успеваемостью в школе, поступила на юрфак Российского университета кооперации и активно участвовала в общественной жизни. Однако 27 июля 2025 года она исчезла, и несмотря на многомесячные поиски, ее местонахождение остается неизвестным. Через три месяца после исчезновения Дарьи аналогичная ситуация произошла с 25-летней Марией (фамилия не указывается). В последний раз обеих девушек видели в садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Богородском округе. Раскрытие обстоятельств исчезновений стало возможным благодаря показаниям третьей девушки, которая заявила, что сумела сбежать от человека, совершавшего в отношении нее насильственные действия и принуждавшего к употреблению наркотиков.

