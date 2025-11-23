Орешкин рассказал о неожиданных предложениях недружественных стран на саммите G20

Орешкин не стал раскрывать страны, которые попросили о сотрудничестве с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители ряда стран, которые ведут антироссийскую политику, выдвинули инициативы по развитию экономического сотрудничества с Москвой на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

«Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — сказал Максим Орешкин. Его слова передает РИА Новости.

При этом Орешкин не стал называть страны, чтобы избежать возможных негативных реакций со стороны их партнеров. Он также подчеркнул, что с несколькими из этих государств удалось провести конструктивный диалог по вопросам совместной повестки.

