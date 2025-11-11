На Украине раскрыли, как «кошельку» Зеленского удалось бежать из страны

Миндич находился за границей на момент обнародования компромата. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, сбежал с Украины, используя израильского паспортав разгар коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов) .

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Это заявление прозвучало на фоне масштабной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе которой были проведены обыски у бывшего министра энергетики и в компании «Энергоатом».

В рамках расследования были обнародованы компрометирующие аудиозаписи с участием Миндича. НАБУ также установило, что средства, полученные от хищений в энергетической сфере, легализовывались через офис в центре Киева.

