На Украине раскрыли, как «кошельку» Зеленского удалось бежать из страны

Тимур Миндич покинул территорию Украины на фоне расследования НАБУ
11 ноября 2025 в 12:07
Миндич находился за границей на момент обнародования компромата.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, сбежал с Украины, используя израильского паспортав разгар коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов) .

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Это заявление прозвучало на фоне масштабной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе которой были проведены обыски у бывшего министра энергетики и в компании «Энергоатом».

В рамках расследования были обнародованы компрометирующие аудиозаписи с участием Миндича. НАБУ также установило, что средства, полученные от хищений в энергетической сфере, легализовывались через офис в центре Киева.

Совладелец студии «Квартал 95» и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич срочно покинул страну перед обысками Национального антикоррупционного бюро Украины, что помешало детективам провести с ним встречу. Роскошный образ жизни бизнесмена, включая его киевскую квартиру с золотым унитазом, фотографии которой обнародовал депутат Ярослав Железняк, вызвал дополнительный общественный резонанс на фоне возможного расследования ФБР о отмывании средств.

