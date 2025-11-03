Всплеск интереса к инвестиционным счетам произошел среди россиян

У россиян вырос инвестиционный пакет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне стали больше денег вкладывать в личные инвестиционные счета. Об этом говорят данные Банка России.

«Сумма активов россиян на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам августа достигла 753 млрд рублей. Это на 52% больше, чем в том же месяце прошлого года, тогда было 492 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк страны.

ИИС позволяет жителям России вкладывать деньги в ценные бумаги и пользоваться льготами, которые предоставляет государство. Этот финансовый инструмент направлен на стимулирование долгосрочного инвестирования.

Продолжение после рекламы