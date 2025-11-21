Депутат объяснил, чем скидки на маркетплейсах грозят отечественному бизнесу
По мнению Станислава Наумова, акции на маркетплейсах представляют собой параллельную денежную эмиссию
Фото: Илья Московец © URA.RU
Скидки на маркетплейсах являются сигналом глобального потребительского маркетинга, который мешает созданию национальных брендов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По мнению парламентария, акции платформ созданы для отвлечения внимания.
«Давайте по-прежнему будем сквозь пальцы смотреть на громадную разницу в налогообложении трансграничной торговли и просто отечественного производства товаров народного потребления. И вдруг окажется, что спор-то идет не о скидках совсем. А о скрытых субсидиях азиатскому импорту за счет недорегулирования. О легко доступных финансовых ресурсах уровня в триллионы рублей. По факту так называемые скидки платформ — это даже не инвестиции в создание монопольного положения рынке. Это даже не беспроцентная и безвозвратная ссуда с гиперинфляционным эффектом», — пояснил Станислав Наумов.
Парламентарий указывает, что акции на маркетплейсах представляют собой параллельную денежную эмиссию, что во всем мире является безусловной прерогативой государства, а не транснациональных корпораций и ЧВК. Для решения проблемы необходимо начать с развития саморегулирования — площадкой для таких задач должен стать парламент.
«Если будем сильно регулировать свои платформы, то они просто умрут вслед за банками и колхозными рынками, но зато отобьют инвестиции владельцы пунктов выдачи заказов. При этом самозанятые все равно будут рассчитывать на те же госуслуги и в том же объеме, как и те, кто ежемесячно, добросовестно и полным рублем платил НДФЛ и взносы в фонды социального и медицинского страхования», — указывает Станислав Наумов.
Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-Банка и Совкомбанка направили в Госдуму письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. В свою очередь в Wildberries и Ozon заявили, что запрет скидок и бонусных программ на маркетплейсах приведет к повышению цен на 15–20% и ускорению инфляции, отметив при этом, что инициатива направлена против всего населения России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Татьяна21 ноября 2025 20:06Банкам мало их сверхдоходов. Как же, мимо них деньги идут.