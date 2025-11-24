За ночь Россия сбила под сотню дронов ВСУ

ПВО сбила 93 дрона ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечает оборонное министерство в своем telegram-канале. Из них 45 сбиты над Белгородской областью, 9 — над Краснодарским краем, 7 — над Нижегородской областью, 4 — над Воронежской областью, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским морем.

До этого из сводок Минобороны отмечалось, что за неделю ПВО России сбила чуть более 500 беспилотников. При этом за неделю до этого их было уничтожено заметно больше — свыше 800 БПЛА. Тем самым отмечается снижение интенсивности атак противника.

Продолжение после рекламы