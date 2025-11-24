Россиянка тайно улетела в Турцию с сыном и пропала

Москвичка с сыном улетели в Турцию и пропали Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительница Москвы, 32-летняя Дарья Лучкина и ее 10-летний сын Максим пропали без вести после того, как женщина без ведома родственников улетела в Турцию еще месяц назад. Об этом сообщают журналисты.

«Дарья с Максимом направились в аэропорт Шереметьево и улетели в Стамбул, никого не предупредив», — сообщает Life.ru. В квартире, где жила семья, родственники нашли новый планшет для ребенка и телефоны пропавших. По словам волонтеров, в Стамбуле их встретил некий человек на автомобиле.

По данным журналистов, женщина еще 17 октября обманула родственников, сообщив, что отправляется на корпоратив с ребенком, а на самом деле улетела с ним в Стамбул. По словам родственников пропавшей, в последние месяцы Дарья стала замкнутой и неразговорчивой. Она не состояла в браке с отцом Максима и почти не общалась с ним.

Постепенно женщина увлеклась турецкими сериалами, но никогда не бывала в Турции. На ее странице в соцсетях указано, что она заходила туда месяц назад. Родственники уже подали заявление в полицию о пропаже.