Мирный план Трампа изменился: чем закончились переговоры в Женеве, в которых участвовали США, Европа и Украина

В Женеве (Швейцария) в ходе переговоров делегаций США и Украины претерпели изменения 28 пунктов мирного плана, предложенного ранее главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника. Еще до начала встречи газета Financial Times (FT) писала, что ситуация с документом довольно неопределенная и очень подвижная.

Также стало известно, что делегация из США обвинила представителей украинской в утечке в американскую прессу подробностей мирного плана. Но даже несмотря на все это, западные СМИ пишут, что данный документ дает России дипломатическое преимущество в переговорном процессе. Что известно о прошедших переговорах в Женеве и как это повлияло на мирный план Трампа по украинскому урегулированию — в материале URA.RU.

Итоги встречи делегаций США и Украины в Женеве

Прошедшей ночью, 24 ноября, в Женеве завершились переговоры, посвященные обсуждению мирного плана для Украины. В мероприятии участвовали представители США, европейских стран и украинская делегация. Среди американских участников были госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Основной темой обсуждения стал мирный план, предложенный главой Белого дома.

Газета FT писала, что позиция американцев касаемо их плана была неопределенной. Она менялась буквально каждый час.

«Один западный чиновник сказал о позиции США: существует много неопределенности [относительно мирного плана США по Украине]. <...> Ситуация меняется с каждым часом», — говорится в публикации FT.

Правда, после окончания встречи Рубио сообщил, что существующая редакция плана является «очень хорошим рабочим продуктом». Он подчеркнул, что документ был разработан с учетом мнений всех участников процесса, однако все же нуждается в доработке. После окончания основных переговоров американские и украинские специалисты незамедлительно приступили к внесению корректировок в документ, рассказал госсекретарь США.

«Наши команды уже разошлись по своим комнатам. Мы работаем над некоторыми из предложенных нам изменений», — сказал Рубио.

Мирный договор изменился

После обсуждений между американскими и украинскими официальными лицами рабочий вариант плана мирного урегулирования на Украине, состоящего из 28 пунктов, претерпел изменения. Об этом сообщила газета NYT, ссылаясь на слова западного чиновника.

По словам источника, текущая версия плана претерпела изменения по сравнению с тем вариантом, который был обнародован депутатом Верховной рады 20 ноября. Корректировки были сделаны после того, как план обсудили представители официальных лиц США и Украины. Однако издание не уточняет, какие именно из пунктов документа подверглись изменениям.

США обвинили Украину в сливе деталей документа

Делегация США обвинила украинских представителей в передаче американской прессе негативных деталей о плане мирного урегулирования, предложенном президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

«В ходе встречи американская сторона обвинила украинцев в сливе негативной информации о плане в американскую прессу. <...> После этого Украина согласилась опубликовать позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию», — написал Равид в соцсети X.

Дипломатическое преимущество РФ

Проект мирного плана США по Украине вновь обеспечивает России дипломатическое преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в материале Reuters.

«Похоже, что проект мирного плана возвращает дипломатическое преимущество Москве», — написало агентство. Материал опубликован на сайте Reuters.

По данным издания, проект американской стороны включает в себя «многие ключевые требования России и предлагает Украине лишь расплывчатые заверения в надежных гарантиях безопасности». Авторы статьи считают, что данный план представлен в крайне значимый для правительства Киева период. В настоящее время РФ демонстрирует успехи на некоторых участках фронта, а президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление из-за масштабного коррупционного скандала, в который оказались втянуты несколько министров и ближайших соратников главы государства.

Европа готовится к действиям США по Украине

Европа активно готовится к возможному прекращению поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает издание FT. По данным газеты, это может произойти из-за разочарования Трампа в нежелании украинской стороны содействовать завершению конфликта.

Позиция РФ относительно плана Трампа

В Кремле ранее подчеркнули, что Российская Федерация сохраняет готовность к переговорному процессу. Страна по-прежнему ориентируется на результаты обсуждений, состоявшихся в Анкоридже. В свою очередь президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что администрация Соединенных Штатов, по всей видимости, не может добиться согласия со стороны Киева. По словам главы государства, Украина и ее европейские партнеры пребывают в заблуждении, продолжая надеяться на «стратегическое поражение» России в военном конфликте. Президент также отметил, что американский план по достижению мира потенциально может быть использован при разработке будущего документа об урегулировании украинской ситуации.