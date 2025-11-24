Владимир Зеленский признался, что многие жители Украины продвигают российские интересы Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к жителям заявил, что некоторые граждане страны продвигают российскую позицию в западных странах. Об этом глава сообщил в ходе рассказа о переговорах по мирному плану с американской делегацией в Женеве.

«Это [лоббирование интересов России] точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усиливать, а не подрывать. С украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину», — заявил Зеленский в обращении к гражданам. Выжимка с заявлениями размещена в его telegram-канале.