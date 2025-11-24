Через какие горы проходил Суворов: сложный тест по истории России
Сложный тест ко дню рождения Александра Суворова
24 ноября 2025 в 08:05
Александр Суворов родился 295 лет назад
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Александр Суворов — один из величайших полководцев в истории России, человек, прославившийся беспримерной храбростью, мудростью и победами, которые до сих пор изучают военные академии мира. Его имя стало символом воинской доблести и непобедимости. В честь дня рождения легендарного полководца URA.RU подготовило небольшой тест — проверьте, насколько хорошо вы знаете Суворова и его подвиги.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал