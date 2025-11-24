Через какие горы проходил Суворов: сложный тест по истории России

Александр Суворов — один из величайших полководцев в истории России, человек, прославившийся беспримерной храбростью, мудростью и победами, которые до сих пор изучают военные академии мира. Его имя стало символом воинской доблести и непобедимости. В честь дня рождения легендарного полководца URA.RU подготовило небольшой тест — проверьте, насколько хорошо вы знаете Суворова и его подвиги.