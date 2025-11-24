Логотип РИА URA.RU
Через какие горы проходил Суворов: сложный тест по истории России

Сложный тест ко дню рождения Александра Суворова
24 ноября 2025 в 08:05
Александр Суворов родился 295 лет назад

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Суворов — один из величайших полководцев в истории России, человек, прославившийся беспримерной храбростью, мудростью и победами, которые до сих пор изучают военные академии мира. Его имя стало символом воинской доблести и непобедимости. В честь дня рождения легендарного полководца URA.RU подготовило небольшой тест — проверьте, насколько хорошо вы знаете Суворова и его подвиги.

