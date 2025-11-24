Китайских авто в России станет меньше

С января неофициальные поставки китайских автомобилей в Россию сильно осложнятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост цен на иномарки из-за новых правил утильсбора может привести к уходу зарубежных брендов с российского рынка. В первую очередь это касается китайских марок, в чьих линейках модели с гибридными двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Сама КНР тоже приняла меры, которые с января сильно осложнят вывоз машин из страны физлицами, — это приведет к серьезному сокращению поставок, объяснили URA.RU эксперты.

Осталась неделя до того, как начнут действовать новые правила расчета утильсбора для легковых автомобилей, которые ввозят из-за границы физические лица. Пока россияне, которые купили машины за рубежом для личного пользования, оплачивают сбор по льготной ставке.

С 1 декабря преференции сохранятся лишь для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. На ввоз машин с более производительными моторами будет распространяться более высокий коммерческий тариф, как для юрлиц.

Из-за новых правил расчета утильсбора модели с двигателями мощнее 160 лошадиных сил резко подорожают, и спрос на них сократится, говорят эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU

Новая норма должна была начать действовать с 1 ноября, однако Минпромторг решил дать покупателям авто за рубежом дополнительный месяц, чтобы они успели ввезти свои транспортные средства и оформить документы.

Помимо этого, в январе произойдет очередная индексация утильсбора, который российские власти планируют ежегодно повышать до 2030 года. Также с начала 2026-го вырастет с 20% до 22% базовая ставка налога на добавленную стоимость, которая распространяется, в том числе на продажу автомобилей.

Кроме того, на днях стало известно, что крупнейший поставщик авто в Россию — Китай — с 1 января ужесточит контроль за экспортом новых автомобилей под видом подержанных. Теперь физлица смогут без специального согласования вывозить из КНР только те машины, с момента регистрации которых в Поднебесной прошло не менее 180 дней. Для более новых нужно будет получать подтверждение послепродажного обслуживания — фактически согласие официального производителя на вывоз.

Китай запретит физлицам вывозить из страны авто, которые пробыли в стране менее полугода Фото: Роман Наумов © URA.RU

Иначе говоря, теперь любой автомобиль должен находиться в Китае минимум полгода, прежде чем его можно будет вывезти за рубеж. Это касается не только автопрома КНР, но и машин из других стран, которые оказались на ее территории. Так власти Поднебесной хотят вернуть компаниям-производителям контроль над экспортом: сейчас существует много каналов «серого» экспорта авто с нулевым пробегом физлицами под видом подержанных. В том числе большое количество машин таким образом поставляют на российский рынок.

Из-за всех этих нововведений следующий год будет весьма сложным для авторынка, комментирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Спрос на подорожавшие автомобили, по его прогнозу, резко снизится. Ситуацию осложняет еще и то, что Банк России, скорее всего, не будет в следующем году торопиться со снижением ключевой ставки, поэтому автокредиты останутся дорогими, добавил эксперт.

«Поэтому надеяться, что на авторынке откуда-то возьмутся новые деньги, и люди кинутся покупать машины, не стоит. Думаю, что спрос из сегмента новых автомобилей будет смещаться в сторону вторичного, потому что там можно найти более дешевые предложения», — сказал Шапарин.

В сложных условиях власти примут дополнительные меры поддержки «АвтоВАЗа" и других российских производителей, полагает автоэксперт Антон Шапарин Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Государство на этом фоне будет поддерживать в первую очередь отечественного производителя и, возможно, примет решения, «чтобы, в том числе компании ряда отраслей экономики, приобретали продукцию российских автозаводов», прогнозирует собеседник URA.RU.

«Новые правила расчета утильсбора и ограничения, принятые в Китае, безусловно, облегчат ситуацию для „АвтоВАЗа“, который производит автомобили с двигателями мощностью менее 160 лошадиных сил. Но конкуренты остаются — российский производитель будет соперничать с Volkswagen Jetta и другими иномарками, чьи моторы позволяют сохранить льготный утильсбор при ввозе физлицами. Таких еще остается достаточно, и они в ряде случаев будут обходиться покупателю дешевле, чем Lada Vesta, притом, что характеристики у них лучше. Поэтому, скорее всего, порог 160 „лошадей“ не окончательный — Минпромторг вполне может внести поправки и снизить его, например, до 120», — предполагает Шапарин.

Генеральный директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова также ожидает снижения продаж в 2026 году по сравнению с 2025-м. В ожидании роста утильсбора и НДС многие покупатели в последние месяцы уже купили машины, которые до этого планировали приобрести позже.

«Цены на новые машины будут расти заметными темпами. Утильсбор, НДС и общая инфляция вместе будут давить на рынок. Предложение в этом сегменте сместится в сторону локализованных моделей. Новые проекты китайских брендов и перезапуск простаивавших после 2022 года мощностей частично закроют дефицит на авторынке, но не вернут в строй бюджетные машины», — уверена Акимова.

Предложение в сегменте новых авто сместится в сторону локализованных моделей Фото: Илья Московец © URA.RU

Хотя утильсбор не действует напрямую на вторичном рынке, он повлияет на цены косвенно — стоимость таких машин подтянется вслед за новыми, говорит собеседница URA.RU. Свежие импортные б/у автомобили станут более редкими и дорогими экземплярами, а авто в возрасте от одного до трех лет станут дорожать быстрее остальных, потому что предложению в этом сегменте неоткуда взяться в должном объеме.

Государство влияет на авторынок методом кнута и пряника, обращает внимание Акимова. «С одной стороны, растет фискальная нагрузка на все, что ввозится простым импортом, с другой — через специальные инвестконтракты, компенсацию утильсбора и льготное кредитование власти точечно поддерживают тех, кто реально вкладывается в производство внутри страны», — продолжает она.

Ужесточение Китаем правил вывоза машин бьет именно по серым схемам, подчеркивает гендиректор «Автомаркетолога». Для России это будет означать сокращение потока «почти новых» китайских авто, ввозимых по параллельному импорту, исчезновение части экзотических брендов и рост цен на то, что все-таки удастся привезти.

«Рынок вынужденно сместится от мелких импортеров к официальным каналам поставок: крупным китайским производителям будет проще выстраивать “белый” экспорт с подтвержденным сервисом, чем мириться с хаотичным “серым” потоком.

Некоторые автосалоны могут закрыться, полагает руководитель ФАР Сергей Канаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связке с ростом утильсбора и НДС это усиливает зависимость российского рынка от локализованных проектов и официальных поставок, а для покупателя выбор сделает более дорогим, но и более предсказуемым с точки зрения гарантии и послепродажного обслуживания», — резюмировала эксперт.

Когда начнут действовать новые правила расчета утильсбора, некоторые автосалоны могут закрыться, а часть зарубежных брендов — уйти из России, говорит руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Россияне, как минимум, два-три года будут привыкать к новым ценам и откладывать покупку авто.

«Модельный ряд относительно доступных по цене машин из-за утильсбора сильно сократится, и в нем останутся не лучшие с точки зрения безопасности, надежности и качества электроники варианты. Тем, кто останется на рынке, придется запускать спецпредложения, чтобы как-то сохранить спрос», — поделился прогнозом Канаев.