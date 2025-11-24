Солдаты РФ не дали трем бойцам ВСУ сбежать с Красноармейска
Боец ВСУ сдался в плен солдатам РФ под Покровском
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В районе Красноармейска (Покровска) бойцы РФ из группировки «Центр» ликвидировали двоих и взяли в плен одного солдата ВСУ. Об этом сообщил командир мотострелковой роты Азат Ахмедов.
«Группа [ВСУ] с едой, водой и энергией для своих передвигалась на передний край. По пути произошел контакт. Одного нашего бойца ранили. Мы взяли их в кольцо: двоих положили, третий решил сдаться», — рассказал командир мотострелковой роты в беседе с URA.RU. По словам Ахмедова, военные ВСУ пытались вырваться из окруженного Красноармейска, в Минобороны это подтвердили.
Военнослужащий из группировки войск «Центр» Даниил Киселев поделился подробностями данной операции. Он подчеркнул, что успешно ликвидировать противника и захватить его в плен помогли регулярные тренировки на полигоне.
Пленным украинцем оказался Николай Бабчук. Он пояснил, что работал ландшафтным дизайном, однако однажды он был схвачен военкомами на Украине и мобилизован. Причем в военкомате его держали связанным, воды не давали, есть не давали. С самой части, где ВСУ базировались, сбежали около 30 человек только на период, когда там находился сам Бабчук. По словам украинского военного, командование наплевательски относилось к своим бойцам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым указывал на то, что украинские военнослужащие находятся в непростых обстоятельствах и должны иметь возможность сложить оружие. По словам главы государства, те бойцы ВСУ, которые хотят сдаться в плен, подвергаются обстрелам и атакам со стороны собственных дронов. Путин также отметил, что руководство Киева не заботится ни о будущем страны, ни о судьбах военных. Герасимов подчеркнул, что такие условия уже созданы.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
