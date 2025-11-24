Солдаты РФ не дали трем бойцам ВСУ сбежать с Красноармейска

Боец ВСУ сдался в плен солдатам РФ под Покровском Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В районе Красноармейска (Покровска) бойцы РФ из группировки «Центр» ликвидировали двоих и взяли в плен одного солдата ВСУ. Об этом сообщил командир мотострелковой роты Азат Ахмедов.

«Группа [ВСУ] с едой, водой и энергией для своих передвигалась на передний край. По пути произошел контакт. Одного нашего бойца ранили. Мы взяли их в кольцо: двоих положили, третий решил сдаться», — рассказал командир мотострелковой роты в беседе с URA.RU. По словам Ахмедова, военные ВСУ пытались вырваться из окруженного Красноармейска, в Минобороны это подтвердили.

Военнослужащий из группировки войск «Центр» Даниил Киселев поделился подробностями данной операции. Он подчеркнул, что успешно ликвидировать противника и захватить его в плен помогли регулярные тренировки на полигоне.

Пленным украинцем оказался Николай Бабчук. Он пояснил, что работал ландшафтным дизайном, однако однажды он был схвачен военкомами на Украине и мобилизован. Причем в военкомате его держали связанным, воды не давали, есть не давали. С самой части, где ВСУ базировались, сбежали около 30 человек только на период, когда там находился сам Бабчук. По словам украинского военного, командование наплевательски относилось к своим бойцам.