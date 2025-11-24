Логотип РИА URA.RU
Общество

Украина за неделю значительно сократила атаки дронов по РФ

ПВО за неделю сбила 570 украинских дронов над Россией
24 ноября 2025 в 08:21
Средства ПВО за неделю сбили свыше 500 донов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю силы противовоздушной обороны уничтожили 570 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ. Причем неделей ранее их количество составляло почти в два раза больше — 848 дронов.

«ПВО сбила за неделю 570 украинских беспилотников над территорией России», — следует из сводки Минобороны РФ. Наибольшее число БПЛА было сбито в ночь на 23 ноября — 75 дронов. Брянская область за этот период подверглась атакам 12 раз.

Из сводки следует, что за неделю Киев сократил число атак на территории при помощи дронов. Тогда воздушные атаки затронули регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Киев периодически атакует российские территории, но средства ПВО успешно отражают атаки беспилотников.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

