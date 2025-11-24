Взрыв произошел у штаб-квартиры полиции в Пешаваре
24 ноября 2025 в 09:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Произошел взрыв возле здания штаб-квартиры полиции в Пешаваре. Газета сообщает о террористах. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на источники.
