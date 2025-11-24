Генералу Росгвардии Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей
Михаилу Варенцову сменили домашний арест на другую меру пресечения (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии, генерал-майору Михаилу Варенцову. Вместо домашнего ареста ему назначен запрет определенных действий. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.
«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. Отмечается, что меру пресечения экс-руководителю изменили из-за проблем того со здоровьем. Варенцову необходимо получить определенные лекарства, поэтому ему отменили домашний арест.
Причем другой фигурант дела, экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов, остается под домашним арестом. Обоим подсудимым текущая мера пресечения продлена до 31 января.
В 2019–2020 годах Росгвардия заключила с Научно-исследовательским институтом «Восход» три многомиллионных контракта на разработку специального программного обеспечения. Контроль за выполнением контрактов был возложен на Варенцова и Чепкасова. В 2021–2023 годах, как утверждает следствие, обвиняемые превысили должностные полномочия: организовали приемку и оплату ПО, которое не соответствовало требованиям государственных контрактов. Государство понесло ущерб в размере более 350 миллионов рублей. Ранее бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову также продлили арест по делу о крупной коррупции, связанной с хищением средств при выполнении строительных работ в парке «Патриот» и получением взятки.
