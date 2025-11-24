Пушилин обвинил Зеленского в коррупционных схемах и заявил о его конце
Владимира Зеленского «ждет бесславный конец», заявил Денис Пушилин
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере. По его мнению, каким бы ни был дальнейший ход событий, лидера страны ждет бесславный конец.
«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) или теми, кто курирует бюро, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Ранее на Украине разразился коррупционный скандал на государственном предприятии «Энергоатом». Главное лицо, которое в нем фигурирует — соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях. В настоящий момент тот находится не в стране. Зеленский может покинуть Украину вслед за приближенными, уверены в США, передает телеканал «Царьград». В самом украинском предприятии «Энергоатом» сообщали о снижении мощности на фоне скандала, сообщает Pravda.ru.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.